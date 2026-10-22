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Lavoro, Cum (Elis): "Valorizzare gli over 55 e favorire il dialogo tra generazioni"

Pietro Cum - (Adnkronos)
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22 ottobre 2026 | 16.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Valorizzare i lavoratori over 55 e favorire il passaggio di competenze tra generazioni sono gli obiettivi del progetto “GenerAzione Talento”, promosso da Poste Italiane nell’ambito del Consorzio Elis. I risultati dell’iniziativa sono stati presentati al Ceo Meeting del Consorzio, a Villa Fassini, a Roma.

“Abbiamo acceso un riflettore sui senior che hanno costruito la storia di un’organizzazione e che a volte si ritrovano messi un po’ da parte”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Elis, Pietro Cum.

“Li abbiamo ascoltati e ci hanno raccontato che vorrebbero ancora uno sguardo di fiducia su di loro, per non lasciare l’organizzazione in punta di piedi, ma tornare a essere coinvolti”, ha spiegato Cum. Il progetto punta anche a rafforzare l’intergenerazionalità, creando un passaggio di testimone tra chi lascia il lavoro e chi entra: “Oggi i giovani che entrano in azienda sono sempre di meno e hanno bisogno di una guida, di chi ha esperienza professionale e umana per accompagnarli nel loro sviluppo”.

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