Il lavoro funziona grazie alle persone, non sempre all'organizzazione, questo è ciò che emerge dalla ricerca di AstraRicerche per Factorial, l'AI per le aziende. Per il 63,5% dei lavoratori intervistati molte attività vanno avanti perché qualcuno sa come farle funzionare, anche con processi poco chiari, mentre il 73,9% vorrebbe un'AI che renda il lavoro più semplice, non solo più veloce. Per questo, secondo il Vicepresidente Marketing di Factorial Nicola Laganà: "Per ottimizzare il lavoro, servono processi chiari, informazioni accessibili e strumenti connessi, così le persone non devono colmare ogni giorno le lacune dell'organizzazione".