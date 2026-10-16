Lavoro, Lampitella: "Ai non sia guidata solo dal profitto, persone restino al centro"

“Il lavoro è un tema centrale per Meritocrazia Italia, soprattutto in una fase in cui l’intelligenza artificiale sta trasformando profondamente il rapporto tra tecnologia e forza lavoro. Crediamo che non possa essere soltanto il criterio economico a guidare questa trasformazione”. Lo afferma Manuela Lampitella, vicepresidente nazionale di Meritocrazia Italia, illustrando la proposta dell’associazione sul futuro del lavoro nell’era dell’intelligenza artificiale, in occasione dell'VIII Congresso nazionale di Meritocrazia Italia in corso a Roma.

“Siamo a favore dell’innovazione e della tecnologia, ma le persone devono restare al centro. Abbiamo elaborato un testo unico che riconosce il valore della persona e prevede incentivi fiscali per gli imprenditori che innovano senza rinunciare al capitale umano”, spiega.

Tra i principi della proposta anche il “diritto all’imperfezione”, ovvero la necessità di valutare le persone non soltanto sulla base dell’efficienza, criterio tipico delle macchine, ma anche riconoscendone intuizione, creatività e capacità di intervenire nei tempi giusti. “Dobbiamo riconoscere i valori umani e la possibilità, qualche volta, anche di sbagliare”, conclude.