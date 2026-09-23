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Il mercato del lavoro cerca ingegneri ma non li trova, irreperibili in 7.000 sui 14.200 richiesti

I dati del Centro studi Cni: difficile reperibilità per il 56,3% degli ingegneri industriali necessari al sistema produttivo

Lavoro - 123RF
Lavoro - 123RF
23 settembre 2026 | 16.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

A metà 2026 risultano di difficile reperimento più di 7.000 ingegneri dei 14.200 richiesti dal sistema produttivo. Il 52,5% degli ingegneri richiesti nei comparti industriali e dei servizi è dunque quasi introvabile e la principale ragione, secondo i dati del Sistema informativo Excelsior, non è la carenza di competenze dei candidati ma la mancanza di persone da selezionare. E' quanto si legge nella nota del Centro studi Cni, 'Nuove frontiere, nuove responsabilità dati e riflessioni sull'ingegneria italiana', resa nota oggi in occasione del Congresso nazionale degli ingegneri che si è aperto oggi a Trieste.

Nel dettaglio, risulta di difficile reperibilità il 56,3% dei 4.400 ingegneri industriali necessari al sistema produttivo, il 50,9% dei 4.030 ingegneri civili ricercati, il 48% dei 3.990 ingegneri elettronici e dell’informazione, e il 56,8% dei 1.780 ingegneri di altri indirizzi. Delle oltre 92.000 persone con laurea richieste dal mercato del lavoro, gli ingegneri rappresentano una quota consistente e, ormai da anni, quella con i tassi più elevati di irreperibilità, seconda solo ai laureati in indirizzo sanitario e paramedico.

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ingegneria laureati reperibilità mercato del lavoro
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