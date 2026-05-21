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Lavoro, Roccella: "Piccolo balzo accesso donne, strada giusta"

L'intervento del ministro al Festival del lavoro

Eugenia Maria Roccella - (Foto Adnkronos)
Eugenia Maria Roccella - (Foto Adnkronos)
21 maggio 2026 | 17.47
Redazione Adnkronos
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"Noi abbiamo agito su tre fronti, essenzialmente: trasferimenti diretti, servizi e conciliazione e promozione del lavoro femminile, cosa che ha dato già dei buoni risultati, perché era da tanto tempo che la percentuale di accesso delle donne al lavoro rimaneva stabile. Con noi c'è stato un piccolo ma significativo balzo avanti che indica che questa strada che stiamo percorrendo è quella giusta". Lo ha detto Eugenia Maria Roccella, ministro per la Famiglia e le pari opportunità, intervenendo al Festival del lavoro, la manifestazione dei consulenti del lavoro in corso alla Nuvola all'Eur.

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"Anche soltanto aver intitolato il mio ministero a questi tre elementi: natalità, famiglia, pari opportubità indica una precisa visione dei problemi. Questi 3 fattori sono strettamente collegati e le pari opportunità, la natalità e la faniglia non possono non andare insieme. Noi non abbiamo leggi che differenziano i salari femminili e maschili, i contratti nazionali funzionano per tutti. La differenza che invece c'è tra i salari è dovuta a una organizzazione del lavoro ancora non abbastanza amichevole nei confronti della genitorialità e in particolare della maternità. Le donne partoriscono e crescono i bambini e questo non può diventare un freno alla possibilità di realizzarsi nel mondo del lavoro e della carriera, e in alcuni casi rappresentare anche un rientro a casa. Abbiamo ancora troppe donne che dopo il primo figlio si licenziano. E noi abbiamo deciso di intervenire su natalità, famiglia e pari oppoirtunità fin dall'inizio del nostro mandato con una grande capacità di visione e lavoro comune".

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lavoro donne pari opportunità
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