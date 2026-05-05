circle x black
Cerca nel sito
 

Lavoro, Treu: "Agenzie protagoniste nel mercato del lavoro"

05 maggio 2026 | 15.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Le Agenzie sono un attore, ormai a pieno titolo, nel mercato del lavoro e sono in un contesto italiano in cui le politiche attive sono molto funzionanti solo in qualche regione e sono delle organizzazioni che fanno effettivamente politiche attive: formazione mirata, ricollocazione e sostegno alle transizioni. Da questo punto di vista è veramente una cosa che va verso il futuro. In questo periodo dove soprattutto i giovani vogliono un lavoro che attragga la curiosità, direi che sono in grado di farlo". Lo afferma Tiziano Treu, Già Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in occasione della tappa milanese del Roadshow di Assolavoro dedicato all'approfondimento del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori in somministrazione, rinnovato lo scorso luglio. L'evento si è svolto oggi alla sede di Assolombarda nel capoluogo lombardo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Auto, ad aprile immatricolazioni +11,6%
Zanardi, il lungo applauso all'arrivo del feretro in basilica a Padova - Video
News to go
Elezioni politiche e nuovo sistema di voto, centrodestra punta a primo via libera entro estate
News to go
Sciopero scuola 6 e 7 maggio: rischio stop alle lezioni, i motivi della protesta - Video
Barachini: "Occorre disarmare parole e unire ciò che è diverso" - Video
Torino, rapina supermercato e durante fuga si cambia più volte d’abito - Video
Inter campione d'Italia, lo scudetto è nerazzurro: la videonews
News to go
Intelligenza artificiale, i giovani e i legami emotivi con i chatbot
Mestre, tentato assalto anarchici a gazebo Fratelli d'Italia per Alfredo Cospito - Video
Roma, presidio Flotilla alla Farnesina: "Liberate Thiago e Saif" - Video
News to go
Dal pediatra fino a 18 anni d'età, la proposta nella bozza della riforma sui medici di famiglia
Delia cambia il testo di Bella Ciao al Concertone: "Così è più attuale" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza