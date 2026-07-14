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Lavoro, Vittimberga (Inps): "Crescita stabile e inclusiva, occupazione di qualità rafforza sistema"

Valeria Vittimberga, - (Uff. stampa)
Valeria Vittimberga, - (Uff. stampa)
14 luglio 2026 | 14.29
Fabio Paluccio
LETTURA: 1 minuti

"La crescita dell’occupazione registrata negli ultimi anni non rappresenta un semplice recupero dopo la pandemia, ma evidenzia un consolidamento del lavoro stabile e di qualità”. Lo ha affermato il direttore generale dell’Inps, Valeria Vittimberga, intervenendo a Unomattina su Rai 1, sottolineando come l’Istituto, attraverso il proprio osservatorio sui contribuenti, rilevi un rafforzamento dell’occupazione con particolare attenzione alle categorie tradizionalmente più esposte alle difficoltà di accesso al mercato del lavoro.

Secondo Vittimberga, l’incremento dell’intensità lavorativa e della continuità occupazionale conferma una crescita strutturale, favorita da politiche che hanno saputo coniugare interventi previdenziali e politiche attive del lavoro.

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occupazione crescita stabile e inclusiva
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