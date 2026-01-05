Le novità Ferrero per l’Epifania 2026

Un’offerta pensata per adulti, famiglie e bambini, tra qualità, sorpresa e tradizione

Negli anni l’Epifania si è affermata come un appuntamento capace di coinvolgere pubblici di età diverse. La calza emerge oggi come un prodotto trasversale, scelto non solo per i più piccoli ma anche da un crescente numero di adulti alla ricerca di prodotti di qualità, brand riconoscibili e contenuti in linea con i propri gusti, legata a un gesto di cura, auto-gratificazione o condivisione. La maggior parte delle persone che acquista le calze dell’Epifania le regala infatti ad un adulto. In un contesto sempre più digitale, questa consuetudine pienamente analogica continua a distinguersi per la sua capacità di preservare un rituale tangibile, confermando la solidità e l’attualità della ricorrenza all’interno delle abitudini di consumo.

In questo scenario culturale, il Natale, l’Avvento e l’Epifania assumono un significato ancora più profondo. La digitalizzazione e la dematerializzazione dei consumi hanno accelerato i ritmi di vita, rendendo il tempo esperienziale una dimensione preziosa e ricercata: l’oggetto assume valore quando diventa un veicolo di esperienza, emozione e attesa condivisa.

«Viviamo una fase di transizione in cui molte tradizioni vengono reinterpretate alla luce dei nuovi ritmi sociali e digitali. In questo contesto, rituali come il calendario dell’Avvento e la calza dell’Epifania assumono un ruolo fondamentale: diventano occasioni per rallentare, valorizzare il tempo esperienziale e riconnetterci con il nostro “noi bambini”. L’attesa, la preparazione e i piccoli gesti analogici che accompagnano queste ricorrenze ci permettono di recuperare momenti di magia e significato, prolungando il piacere del Lungo Natale prima del rientro alla quotidianità» afferma Guendalina Graffigna, Professore di Psicologia dei Consumi e della Salute, Direttore di EngageMinds HUB, Università Cattolica del Sacro Cuore.

L’attesa e la preparazione dell’evento diventano così un modo per valorizzare il tempo, per creare connessioni emotive e rivivere sensazioni profonde legate alla ritualità familiare. L’Epifania rappresenta la coda del “Lungo Natale”, capace di prolungare il senso di attesa, gratificazione e condivisione che caratterizza il periodo festivo per affrontare al meglio il rientro alla quotidianità.

Durante il cosiddetto “Lungo Natale” – che comprende l’Avvento, il Natale stesso e l’Epifania – 9 famiglie su 10 (1) acquistano prodotti al cioccolato che valgono circa ⅓ del totale cioccolato annuo (2). Complessivamente, l’Epifania genera valore sul mercato per circa 240 Milioni di Euro (3) (dati riferiti allo scorso anno e non alla ricorrenza in corso), a conferma del suo ruolo sempre più rilevante nel calendario stagionale. In questo scenario, Ferrero è leader del mercato (4), a conferma della forza dei brand dell’azienda e della loro rilevanza all’interno della ricorrenza.

In tale contesto Ferrero rinnova per il 2026 la propria offerta dedicata alla Befana con 17 referenze, introducendo importanti novità per i diversi brand del portafoglio, e ribadendo la volontà di trasferire valore sul mercato attraverso le innovazioni di prodotto: Nutella®, che entra per la prima volta nel mondo delle calze, le proposte di Ferrero Premium Chocolate, l’ampia gamma di calze Kinder® non solo per i più piccoli, ma anche per gli adulti, e la calza Tic Tac® & Kinder®, che unisce freschezza e bontà.