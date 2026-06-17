Learning Forum 2026, Cioffi (DD): "Con Edutainment persone al centro del cambiamento"

"Qui al Learning Forum abbiamo presentato la metodologia dell'Edutainment, un metodo che si prende cura delle persone perché le mette al centro, ne racconta l'evoluzione in termini di competenze e le rende visibili all'interno dell'organizzazione, fino a identificare dei veri e propri agenti del cambiamento, quindi persone che con la loro voce devono andare ad aiutare l'azienda nelle loro unità di lavoro per promuovere il cambiamento all'interno dell'organizzazione. La voce, la comunicazione e lo storytelling sono importanti e cambiare il comportamento delle persone è l'obiettivo fondamentale di tutti i programmi di formazione". Così Andrea Cioffi, Fondatore e Ceo di DD, alla V edizione di Learning Forum, l'appuntamento di Comunicazione Italiana, organizzato da For Human Relations, dedicato al benessere e all'apprendimento per persone, aziende e istituzioni.