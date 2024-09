Learning Forum, Provenzale (Preply): “Un dipendente valorizzato è un dipendente motivato”

“Soprattutto millennials e GenZ si aspettano che le aziende investano su di loro. Un dipendente valorizzato è un dipendente motivato, promuove l’azienda all’esterno e tende a rimanere in azienda per più anni crescendo e portando valore al suo interno”. A dirlo Enrico Provenzale, regional sales manager di Preply, in occasione del Learning Forum di Comunicazione Italiana, a Milano, una giornata dedicata alla formazione continua e al benessere. Quello milanese è il primo dei grandi eventi gratuiti della Well Week 2024, il festival itinerante della sostenibilità e del benessere.