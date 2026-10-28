circle x black
Cerca nel sito
 

Leasing, Schlitzer (Assilea): "Prevista crescita del 5% per il 2027"

A Milano apre la nona edizione del Salone del Leasing

Giuseppe Schlitzer - (Adnkronos)
Giuseppe Schlitzer - (Adnkronos)
Segui Adnkronos su Google
28 ottobre 2026 | 16.21
Marco Cherubini
LETTURA: 1 minuti

"I dati sono positivi, il 2026 dovrebbe chiudere con un tasso di crescita dei nuovi contratti che è prossimo al 4%, mentre per l'anno prossimo addirittura si prevede un tasso di crescita vicino al 5% a dimostrazione del fatto che il leasing è un canale di finanziamento molto importante per le piccole e medie imprese italiane", queste le parole di Giuseppe Schlitzer, direttore generale Assilea, a margine del Salone del Leasing oggi a Milano.

Lease 2026, giunto alla nona edizione, rappresenta il principale momento pubblico di confronto tra istituzioni, imprese e operatori del mercato volto a facilitare il dialogo strategico tra le aziende del settore. Tuttavia, ha evidenziato Schlitzer, "c'è ancora una distanza rispetto al resto dell'Europa dove il leasing è molto più utilizzato. Se l'intensità sugli investimenti delle piccole e medie imprese in media europea è al 22%, noi siamo alla metà, all'11%, quindi dobbiamo recuperare un divario con il resto dell'Europa".

Per recuperare questo divario con gli altri Paesi europei, ha concluso Schlitzer, "È assolutamente importante che il leasing venga riconosciuto al pari delle altre forme di finanziamento quando ci sono degli incentivi. Escludere dai bandi il leasing è sbagliato".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Gioielliere di Treviso sui social: "Rapine? Pronto a sparare", carabinieri gli sequestrano un arsenale - Video
Imprese di trasporto, arrivano le agevolazioni fiscali dopo acquisto di gasolio - Video
Incappucciati vandalizzano mostra di Laika a Roma, la street artist: "Aggressione squadrista" - Video
"Vogliamo un cambiamento", a Milano giovani in fila al consolato spagnolo per votare - Video
News to go
Attacco hacker nelle caselle mail della Camera, anche della premier Meloni
News to go
Caro carburanti colpisce anche trasporto sanitario
Con 600 monkey bar attraversa un ponte a 200 metri d'altezza: l'impresa di van Tonder - Video
Cortei, La Russa: "Ritirare querela contro Ponzani? Ci penserò" - Video
Femminicidio Federica Torzullo, la madre: "Carlomagno le ha fatto di tutto, un massacro" - Video
Torino, gli studenti del Campus occupato: "Soldi all'università, non alla guerra" - Video
Due arresti per omicidio della caffetteria a Napoli, il video del 2009 che fece il giro del mondo
News to go
Manovra 2027, mercoledì alle 12 il Cdm per il varo del testo


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza