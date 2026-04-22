Lega Navale, pubblicato nuovo numero rivista

È online e in distribuzione il primo numero del 2026 di Lega Navale, la rivista che da 129 anni racconta il mondo del mare e i suoi protagonisti in Italia. Al centro della nuova uscita i “mari di stagione”. L’ammiraglio Donato Marzano, presidente della Lega Navale Italiana, propone una riflessione sulle tensioni geopolitiche nello Stretto di Hormuz, mentre Gianluca Di Feo, giornalista e defence correspondent di la Repubblica, ci conduce verso altre latitudini, analizzando gli interessi strategici legati alle rotte artiche. Spazio come sempre allo sport, con l’intervista esclusiva al presidente del CONI Luciano Buonfiglio, che mette in luce il valore dello sport italiano tra mare e montagna. Umberto Pellizzari, più volte primatista mondiale di apnea, ripercorre invece il suo profondo legame con il mare e le sue profondità.

Tra le iniziative dei soci e dei formatori della Lega Navale Italiana, la fisica Paola Verrucchi racconta il suo Sailing Quantum Tour, progetto di divulgazione della meccanica quantistica nei porti. Andrea Pani, referente comunicazione LNI Sassari, firma un ritratto di Fabrizio Carboni, velista di lunga esperienza della Sezione di Sassari e vincitore dell’ultima edizione del “Nastro Rosa Tour”, la regata più lunga del Mediterraneo. Roberta Bedin, istruttrice di canottaggio della LNI di Pomezia, presenta l’iniziativa europea RAEX (Rowing Against Exclusion), che ha portato per la prima volta la sua squadra a competere nella storica regata internazionale “D’Inverno sul Po”.

Seguendo il corso del fiume più lungo d’Italia, la navigazione della rivista prosegue in Emilia: Leonardo Vecchi, istruttore di vela e presidente della LNI Piacenza-Parma, guida alla scoperta della navigazione fluviale, mentre il Delegato regionale Raffaele Mancuso illustra le attività delle sezioni locali di Emilia-Romagna e Marche settentrionali.

Ampio spazio ai temi ambientali con l’approfondimento sull’erosione costiera in Italia, tra cause, impatti e possibili soluzioni, a cura del ricercatore del CNR Fabio Matano. Un fenomeno che minaccia anche discipline emergenti come il Beach Sprint, come sottolinea Lara Maule, atleta e responsabile ambiente della LNI. Focus inoltre sui delegati scolastici della Lega Navale Italiana — docenti e dirigenti impegnati nella promozione delle attività dell’associazione dentro e fuori le aule — attraverso le testimonianze raccolte da Marina Pagano, responsabile scuole Lni. Con l’estate alle porte, non mancano i consigli pratici: Benedetto Carbone, istruttore della LNI di Aci Trezza, ricorda le principali operazioni di manutenzione per preparare al meglio la barca alla stagione.

Le pagine culturali ospitano un viaggio nella musica dedicata al mare, firmato da Patrizio Ruviglioni, mentre Corrado Ricci, giornalista e fondatore del “Cantiere della Memoria”, accompagna i lettori tra tradizioni e festività, dalle suggestioni natalizie alle sfilate di Carnevale nei porti italiani. In questo numero debutta anche la prima puntata della serie a fumetti dedicata alla Lega Navale Italiana: il disegnatore Marco Trecalli racconta le vicende di Jack la Bolina e dei fondatori dell’associazione.

Tra le rubriche, il “Sestante” è affidato a Umberto Masucci, presidente del Propeller Club Italia, che riflette sulla rinnovata centralità marittima di Napoli a un anno dall’appuntamento con l’America’s Cup. Sullo stesso tema, Sara Paesani, responsabile comunicazione del Team Luna Rossa, condivide il suo personale rapporto con il mare. Completano il numero il Notiziario nautico di Bolina e la scheda della “barca della legalità” Our Dream intitolata ai magistrati vittime di mafia Falcone e Borsellino, il Diario di bordo della Lni e le consuete “Letture in pozzetto”.