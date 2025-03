LetExpo, Frassinetti: "Bene investimento su sostenibilità"

"Voglio prima di tutto ringraziare i soci di Alis per il lavoro che svolgono quotidianamente per far crescere la nazione e promuovere una cultura della logistica e del trasporto sostenibile sia in Italia sia in Europa. Avete scelto di investire sulla sostenibilità come elemento distintivo delle vostre aziende e della vostra associazione e lo avete fatto puntando sul virtuoso equilibrio dei suoi tre pilastri, ambientale, economico e sociale. In questo scenario il trasporto intermodale è una soluzione strategica per ridurre le emissioni di Co2, migliorare l'efficienza della catena logistica e garantire uno sviluppo di energia. Si è da poco aperta la nuova legislatura europea e il governo italiano lavorerà per fare in modo che la transizione ecologica torni a camminare di pari passo con la sostenibilità economica e sociale, in particolare con l'ausilio di Raffaele Fitto, chiamato all'importante incarico europeo". Così Paola Frassinetti, sottosegretario al ministero dell'Istruzione e del merito.

Secondo Frassinetti "non a caso l'Italia è capofila in Europa di un documento sull'automotive che chiede di rivedere quelle norme che rischiano di mettere in ginocchio l'industria europea dell'auto e di riaffermare il principio della neutralità tecnologica. Noi siamo convinti infatti che vadano usate e sostenute tutte le tecnologie che contribuiscono ad abbattere le emissioni senza chiusure ideologiche dannose per molte filiere".

"La logistica ha un ruolo strategico per l'economia italiana e preziosa e la vostra opera che questo governo non trascurerà di sostenere", ha concluso.