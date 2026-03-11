LetExpo, Nisini (Lega) "Lavoratori, flessibilità e formazione al centro dell'azione di governo"

"Per aumentare l'occupazione di qualità la politica deve focalizzarsi sulla flessibilità trovando il giusto equilibrio tra aziende e lavoratori. Il capitale umano rimane centrale nell'azione di governo e l'intelligenza artificiale deve essere a supporto dei lavoratori e delle aziende, non deve sostituire la persona ma metterla al centro del sistema. Grazie a una formazione adeguata siamo andati incontro alle esigenze delle aziende e dei ragazzi. Un percorso che richiede tempo ma che garantisce le competenze adeguate per entrare nel mercato del lavoro". Così Tiziana Nisini, Vicepresidente Commissione Lavoro Camera dei Deputati, a margine della quinta edizione di LetExpo.