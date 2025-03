LetExpo: Polizzi (Promotergroup SpA), ‘Qui per mostrare qualità nostra unità mobile’

“Abbiamo portato qui a LetExpo la nostra unità mobile e stiamo anche facendo delle visite di monitoraggio per far apprezzare la qualità di questa unità mobile e il servizio che possiamo dare alle aziende della logistica”. A dirlo all’Adnkronos Gianni Polizzi, presidente Promotergroup SpA, alla giornata di apertura di LetExpo - Logistics Eco Transport, il grande evento fieristico per i trasporti, la logistica e i servizi alle imprese, con attenzione alle attuali dinamiche geopolitiche e alla sostenibilità ambientale, economica e sociale, giunto alla quarta edizione.