LetExpo, Pujia (Mit): "Puntare a misure che stimolino investimenti in logistica"

"Guardare oltre gli ostacoli per un futuro da protagonisti"

LetExpo, Pujia (Mit):
13 marzo 2026 | 12.33
Redazione Adnkronos
"Se vogliamo rafforzare il sistema della logistica strategica del Paese, dobbiamo continuare a guardare con attenzione a misure che stimolino gli operatori a investire. Anche in un momento di difficoltà, bisogna gettare il cuore oltre l'ostacolo per trovarsi tra qualche anno all'interno di una strategia diversa”. È l’analisi di Enrico Maria Pujia, Capo dipartimento del Mit (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) per le infrastrutture e le reti di trasporto, illustrata nell’ambito della manifestazione fieristica LetExpo 2026, organizzata da Alis Service in collaborazione con Veronafiere.

Ma quale futuro si delinea per i trasporti? Pujia ha ricordato gli interventi degli ultimi anni a sostegno del settore, come “l'Ecobonus, il Marebonus e la riduzione del pedaggio per quanto riguarda il trasporto delle merci per ferrovia”, ma si è anche soffermato sulla complessità del momento caratterizzato da “una visione diversa a livello europeo sulla strategia in corso di definizione” e sulla conseguente necessità di “ragionare con flessibilità, seguendo l'andamento mondiale e la variazione dei costi”.

“Pensiamo al petrolio - riflette - il prezzo non è raddoppiato, ma ha registrato una percentuale di aumento molto alta rispetto a qualche mese fa. Tutto questo incide sulla produzione, sulle imprese e su tutte le attività”.

Per un settore dei trasporti efficiente, l’infrastruttura è un nodo cruciale. Pujia fa sapere che “ci sono all'orizzonte progetti strategici: il Terzo Valico di Genova, la Torino-Lione e il raddoppio della linea Verona-Brennero. Sono misure che, tra otto o dieci anni, quando saranno completate, garantiranno una situazione della logistica completamente diversa dall'attuale. Su questo bisogna ragionare - conclude - traguardare una strategia che vada oltre il breve termine per essere competitivi con gli operatori stranieri, come quelli austriaci o svizzeri, che saranno pronti a intervenire nel nostro mercato”.

