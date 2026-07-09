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Lirio Abbate vicedirettore del 'Giornale' da settembre: guiderà il pool di inchieste

A quanto apprende l'Adnkronos il cronista assumerà l'incarico entrando nel piano di rilancio del quotidiano voluto da direttore Cerno

Lirio Abbate
Lirio Abbate
09 luglio 2026 | 19.26
Ilaria Floris
LETTURA: 1 minuti

Lirio Abbate sarà vicedirettore del 'Giornale' a partire da settembre e ricoprirà il ruolo di coordinatore con delega ad un pool dedicato alle inchieste, investigative e giudiziarie, del quotidiano. È quanto apprende l'Adnkronos in merito ai dettagli sul nuovo incarico del giornalista, dopo le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi relative al suo approdo al quotidiano.

Al timone del nuovo settore dedicato alle inchieste

Ad Abbate, tra le firme più note del giornalismo investigativo italiano ed ex direttore de L’Espresso, sarà affidata una vicedirezione ad hoc, con la responsabilità di guidare un nuovo settore dedicato alle inchieste investigative e giudiziarie. Secondo quanto si apprende da fonti vicine alla direzione, l'arrivo di Abbate, fino a pochi giorni fa caporedattore di 'Repubblica'- incarico lasciato con una lettera in cui ha definito la scelta "dolorosa, ma inevitabile"- si inserirebbe nella più ampia strategia di rilancio del 'Giornale'. Il progetto rientrerebbe nel piano editoriale che il direttore Tommaso Cerno si prepara a presentare alla redazione dopo la fase iniziale del suo mandato. Una riorganizzazione che dovrebbe comprendere anche un completo restyling grafico del quotidiano e un rilancio del giornalismo d'inchiesta, con un'impostazione meno concentrata sulla politica e sulle dinamiche di partito.

Un precedente rapporto professionale tra Cerno e Abbate risale alla loro esperienza comune a 'L'Espresso'. Nel periodo in cui Cerno ha diretto il settimanale, tra il 2016 e il 2017, Abbate ha ricoperto il ruolo di caporedattore con responsabilità sull'area inchieste.

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