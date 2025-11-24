circle x black
Cerca nel sito
 

Live Communication Week, Jannarelli (Next Group): 'Grand Prix e agenzia dell'anno, premio dedicato ai nostri talenti'

24 novembre 2025 | 15.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

«Per il secondo anno consecutivo abbiamo vinto il Gran Prix del Best Event Awards e quest'anno siamo anche Agenzia dell'anno». Lo ha detto Marco Jannarelli, presidente di Next Group, alla serata dedicata alla XXII Edizione del BEA Italia, a conclusione della Live Communication Week, spiegando che il riconoscimento «è dedicato ai talenti che hanno lavorato ai progetti». Jannarelli ha citato l'evento Ferrari di Amalfi e annunciato l'apertura delle sedi di Riad e, a breve, di Città del Messico per l'internazionalizzazione delle attività del gruppo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Sciopero generale il 28 novembre, chi si ferma venerdì
News to go
Elezioni Regionali, urne aperte fino alle 15 in Campania, Puglia e Veneto
Ornella Vanoni, l'omaggio di Fazio a Che tempo che fa - Video
Vanoni, sfilata di artisti e oltre 5mila persone a camera ardente - Video
Unicef, 417 milioni di bambini nel mondo vivono in povertà
Vanoni, l'omaggio del corteo 'Non una di meno' a Roma: partecipanti cantano 'La voglia, la pazzia'
Bologna, tensione alla protesta contro Virtus-Maccabi: razzi, fuochi d'artificio e idranti - Video
Siracusa, teneva uno scimpanzé in casa legato a una catena: denunciato
Ucraina-Russia, Putin: "Piano Trump può essere base per pace" - Video
Ucraina al bivio, Zelensky e il piano Trump: "Scelte difficili" - Video
News to go
Consumi elettrici e fotovoltaico, il trend in Italia
News to go
Pronto soccorso, l'allarme: "Da gennaio uno su quattro con la metà del personale necessario" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza