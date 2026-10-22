Logistica, a Piacenza le fiere T3 Expo e Agv Exp: autotrasporto chiede risposte

Si aprono oggi a Piacenza Expo T3 Expo, la mostra-convegno dedicata all’allestimento dei veicoli industriali e commerciali, e Agv Expo, la nuova manifestazione europea dedicata ai veicoli a guida automatica e ai robot mobili autonomi. Due appuntamenti complementari firmati Mediapoint & exhibitions, in programma fino a sabato 24 ottobre, che mettono in relazione il trasporto su strada e l’automazione della logistica, offrendo a imprese, costruttori e operatori un’occasione di confronto sulle trasformazioni tecnologiche e sulle sfide del mercato.

La seconda edizione di T3 Expo riunisce la filiera degli allestimenti, dei veicoli industriali e commerciali specializzati, mentre Agv Expo porta per la prima volta a Piacenza le tecnologie per la movimentazione automatizzata delle merci. La contemporaneità delle due manifestazioni consente di affrontare in una prospettiva integrata l’efficienza dei flussi logistici, dalla strada al magazzino, in una fase segnata dalla transizione energetica, dall’evoluzione tecnologica e dalle difficoltà operative delle imprese.

Fabio Potestà, direttore di Mediapoint & exhibitions, ha dichiarato: "La soddisfazione per il debutto di Agv Expo è enorme. La manifestazione nasce per rispondere all’esigenza di un appuntamento dedicato ai veicoli a guida automatica, strettamente legati all’automotive e alla logistica. La concomitanza con T3 Expo valorizza questa connessione, anche per il ruolo centrale delle batterie. La prima edizione conta una ventina di espositori e ha già superato quota mille visitatori preregistrati. Guardiamo già alla prossima edizione, prevista a ottobre 2027 alle Fiere di Parma, in un padiglione dedicato accanto al Gis".

"La contemporanea presenza di Agv Expo e T3 Expo conferma la capacità di Piacenza di essere riferimento per l'innovazione, la logistica e il trasporto. Due manifestazioni che valorizzano comparti strategici per la competitività del sistema produttivo, favorendo l'incontro tra imprese, ricerca e nuove tecnologie. Piacenza, forte della sua posizione strategica e della sua vocazione logistica, è il luogo ideale per promuovere il dialogo tra innovazione e industria, sostenendo opportunità di crescita, sviluppo sostenibile e nuove prospettive per il territorio", dichiara la sindaca di Piacenza, Katia Tarasconi.

A fare da sfondo all’apertura delle manifestazioni è la difficile situazione dell’autotrasporto, alle prese con l’aumento dei costi operativi e con il fermo che interessa una parte degli operatori nel Sud Italia. Le misure economiche annunciate dal Governo non hanno placato le contestazioni di tutte le rappresentanze del settore: al centro del confronto ci sono la distribuzione dei sostegni, la tutela dei margini delle imprese e la necessità di intervenire sulle regole che disciplinano i rapporti con la committenza.

Per Trasportounito FIAP, il punto non è soltanto l’entità delle risorse stanziate, ma la capacità delle misure di incidere sulle condizioni economiche in cui operano le aziende. L’associazione evidenzia inoltre che i benefici annunciati coprirebbero soltanto una parte dei maggiori costi e che l’esclusione di alcuni mezzi, tra cui quelli Euro 4 e delle categorie ambientali inferiori, contribuisce al malcontento degli operatori. Tra le richieste di Trasportounito FIAP figura l’introduzione per legge di una clausola obbligatoria sul costo del gasolio, con l’indicazione in fattura del carburante effettivamente sostenuto dall’impresa, l’obbligo per il committente di riconoscerne il costo e un sistema di vigilanza e sanzioni. L’obiettivo è affiancare agli interventi emergenziali strumenti normativi in grado di tutelare concretamente la sostenibilità economica del trasporto.