Logistica, Ausserdorfer (A22): "Confermiamo impegno Autobrennero per mobilità sostenibile e intermodalità"

Logistica, Ausserdorfer (A22):
11 marzo 2026 | 19.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“La nostra partecipazione, per il terzo anno consecutivo, al LetExpo di Verona conferma l’impegno del Gruppo Autobrennero nel costruire un modello di mobilità sostenibile e orientato al futuro”. Lo afferma Martin Ausserdorfer, consigliere di A22 Autostrada del Brennero e amministratore delegato delle imprese ferroviarie Rail Traction Company e InRail, intervenendo in occasione di LetExpo 2026, la manifestazione dedicata a trasporti, logistica e servizi alle imprese in corso a Verona.

“Questo appuntamento rappresenta per noi un importante momento di confronto con operatori, istituzioni e stakeholder del settore, con cui condividiamo la volontà di accelerare la transizione ecologica del trasporto”, prosegue Ausserdorfer, sottolineando il valore della manifestazione come luogo di dialogo sulle prospettive della mobilità sostenibile e dell’innovazione nel comparto logistico.

“La nostra visione strategica si fonda sul potenziamento dell'intermodalità lungo l’asse del Brennero, un corridoio europeo cruciale per la circolazione delle merci”, aggiunge. “Siamo convinti che solo integrando in modo sempre più efficiente gomma e ferro si possa ridurre la congestione del traffico pesante e l’impatto ambientale che ne deriva”. “In questo percorso, le imprese ferroviarie del Gruppo RTC e InRail rivestono un ruolo determinante: attraverso il loro sviluppo intendiamo rendere il trasporto ferroviario una scelta sempre più competitiva e affidabile”, conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
logistica mobilità sostenibile intermodalità trasporti A22 Autostrada del Brennero
