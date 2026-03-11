circle x black
Logistica, Pichetto Fratin: "Transizione va gestita con pragmatismo"

Gilberto Pichetto Fratin - (Fotogramma)
11 marzo 2026 | 17.00
Redazione Adnkronos
"Dobbiamo essere responsabili e realisti difendendo sia l'ambiente che la capacità delle aziende di crescere e creare lavoro. Questa è la sfida: una transizione che viene definita giusta è possibile, è necessaria ma va gestita con pragmatismo. E questo è l'approccio che il governo ha avuto sin dal suo insediamento, in quelle che sono le politiche climatiche nazionali e anche nel confronto europeo. Abbiamo posto con forza il principio della neutralità tecnologica aprendo a tutte le soluzioni che contribuiscono a ridurre le emissioni, sostenendo con determinazione quindi i biocarburanti. Inoltre stiamo promuovendo l'elettrificazione delle infrastrutture portuali. È una sfida importante, fondamentale per coniugare efficienza logistica e tutela dell'ambiente". Così il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin in un videomessaggio inviato a LetExpo, evento di riferimento per i trasporti, la logistica ed i servizi alle imprese, organizzato da Alis in collaborazione con Veronafiere.

"Il trasporto integrato su gomma, ferro e mare rappresenta più di una mera posizione strategica, un requisito che possiamo definire essenziale per potenziare l'efficienza della nostra produzione - osserva Pichetto - Parliamo di settori di rilievo che stanno accompagnando la transizione energetica senza però, con questo, trascurare l'esigenza di garantire la competitività delle nostre imprese e il loro bisogno di continua innovazione. Sostenibilità e competitività sono le due facce della stessa medaglia".

