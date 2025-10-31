circle x black
La Nasa risponde a Kim Kardashian: "Siamo stati sulla Luna 6 volte"

Il numero uno dell'Agenzia Duffy replica alla star che ha messo in dubbio la missione Apollo 11 e la invita al Kennedy Space Center

Astronauta sul suolo lunare - Ipa
31 ottobre 2025 | 22.34
Redazione Adnkronos
"Sì, siamo già stati sulla Luna... sei volte!". Lo scrive su X il direttore ad interim della Nasa, Sean Duffy, taggando nel suo post Kim Kardashian. Il motivo? La star dei reality, nell'ultimo episodio della sua serie 'Al passo con i Kardashian', ha messo in dubbio la veridicità della missione Apollo 11 del 1969 durante la quale gli astronauti americani Buzz Aldrin e Neil Armstrong mossero i primi passi sulla superficie lunare. Un fatto che, secondo lei, "non è avvenuto". Una teoria costantemente smentita nel corso dei decenni.

"Ti manderò un milione di articoli con Buzz Aldrin e l'altro tizio", dice Kim Kardashian alla sua co-protagonista, Sarah Paulson, nell'episodio. Poi legge una citazione che attribuisce ad Aldrin, in risposta a una domanda sul momento più spaventoso della missione: "Non c'è stato nessun momento spaventoso perché non è successo. Avrebbe potuto essere spaventoso, ma non lo è stato perché non è successo", senza però fornire dettagli sull'articolo a cui fa riferimento.

Anche parlando con i produttori, Kardashian ribadisce la convinzione che la missione fosse "finta", e cita "alcuni video di Buzz Aldrin che racconta che non è successo". Secondo lei, infatti, l'astronauta "lo dice sempre nelle interviste". E così il numero uno dell'Agenzia governativa Usa decide di intervenire, facendole notare che non solo l'uomo è stato già sei volte sulla Luna ma che ci tornerà la missione Artemis. "Abbiamo vinto l'ultima corsa allo spazio e vinceremo anche questa", scrive nel suo post Sean Duffy, che poi invita Kardashian al Kennedy Space Center, il principale sito di lancio della Nasa, in Florida.

