Made in Italy: Mozzarella di Bufala Campana Dop, Pantini (Nomisma) "bontà e tradizione conquistano i consumatori europei"

«Abbiamo chiesto ai consumatori le sensazioni che la Mozzarella di Bufala Campana Dop esprime al morso – e i risultati sono davvero significativi. Si parla di felicità, bontà e tradizione: tutti quegli aspetti che rendono la Dop campana un prodotto capace di intercettare le esigenze gustative dei consumatori europei". Cosi Denis Pantini, ha spiegato i risultati della ricerca Nomisma nel corso dell'evento "Mozzarella di Bufala Campana DOP – La sfida europea", nella sede del Consorzio di Tutela nella Reggia di Caserta