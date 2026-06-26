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Manenti (Rigetti Computing): 'computer quantistici con Qubit grazie alla tecnologia chiplet'

26 giugno 2026 | 13.47
Redazione Adnkronos
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"Costruiamo computer quantistici con Qubit super connettivi. Il nostro computer quantistico di punta ha 108 Qubit. La nostra fidelity è del 99,5% per i two Qubit-gate e questi possono essere eseguiti in 60 nanosecondi. La peculiarità sta nella tecnologia chiplet che compone i nostri computer: piccoli moduli poi assemblati insieme per dar vita ad uno strumento più grande che facilita lo schelling arrivando a diecimila Qubit". Questo l'intervento di Riccardo Manenti, Ingegnere Capo per la tecnologia quantistica, Rigetti Computing, California, partecipando a Milano alla World Tech Conference 2026, il forum globale multi-stakeholder dedicato all'innovazione tecnologica.

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