"Come sempre l'obiettivo è far quadrare i conti", sono state le parole della premier prima del Consiglio dei ministri

Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha dato il via libera alla manovra.

"Siamo in dirittura d'arrivo sulla legge di bilancio. Come sempre l'obiettivo è far quadrare i conti, mantenere gli impegni presi, continuare sulle priorità che ci siamo dati in questi anni". La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si era espressa così, aggiungendo: "Il tema dei salari, la difesa del potere d'acquisto, ma anche l'attenzione al ceto medio, il sostegno alle imprese che investono, che assumono, l'attenzione che va dedicata al tema del costo dell'energia, la sanità, la famiglia, i giovani saranno un focus di questa legge di bilancio".

"Cercheremo come sempre di fare del nostro meglio, di essere all'altezza delle aspettative pur con delle risorse che sono, come sappiamo, limitate, e speriamo che qualcuno racconti il lavoro serio e responsabile e anche molto complesso che c'è dietro Manovre come questa, in una nazione nella quale molto spesso sembra che la polemica abbia molto più spazio di quanto non abbiano invece le soluzioni che si cercano di dare ai cittadini, quindi noi faremo la nostra parte", aveva aggiunto.

"Siamo al lavoro per dar vita a una manovra economica che aiuti il ceto medio, che azzeri le tasse per i giovani e permetta agli anziani di avere una carta dedicata a spese sanitarie non coperte dal servizio sanitario nazionale", aveva detto dal canto suo il vicepremier Antonio Tajani. "Ci occuperemo anche delle forze armate e delle forze dell'ordine cercando di dare loro una previdenza dedicata e attenzione anche al Sud cercando di incrementare gli investimenti nella Zes", la Zona Economica Speciale, all'interno della quale le aziende possono usufruire di regimi agevolati dal punto di vista fiscale, economico e amministrativo.