Manovra, Leo: "Promuoveremo misure per ceto medio, abbassando aliquota al 33%"

01 ottobre 2025 | 07.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La prossima legge di bilancio sarà importante per verificare, a seconda delle risorse a disposizione, se ci sono le possibilità per misure a favore del ceto medio. Bisognerà vedere se le risorse ce lo consentiranno di ridurre l'aliquota, portandola al 33 per cento. In questo modo aiuteremo le fasce più deboli.". Lo ha detto il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, durante l'evento dal titolo 'Il difficile finanziamento del welfare italiano' tenutosi a Montecitorio presso la Sala della Regina a Roma, nel corso del quale è stata presentata la dodicesima indagine sulle entrate fiscali e sul finanziamento del welfare.

