Manovra, Margiotta (Confsal): "Bene convocazione sindacati a Chigi"

Convocati i sindacati per un incontro con una delegazione governativa sul disegno di legge di bilancio venerdì 13 novembre, alle ore 9 a palazzo Chigi. “La Confsal è estremamente soddisfatta per l’accoglimento della sua richiesta rivolta al Governo di un incontro con i Sindacati sulla Legge di Bilancio all’esame del Parlamento”, dichiara Angelo Raffaele Margiotta, Segretario generale della Confsal. “Come già detto nella richiesta, un confronto con le posizioni delle organizzazioni sindacali può contribuire a migliorare il Testo durante l’iter parlamentare. Al Tavolo di Palazzo Chigi, la Confsal, pur prendendo atto delle misure condivisibili contenute nell’attuale Disegno di Legge, rappresenterà la necessità di apportare alcune indispensabili modifiche”, aggiunge il segretario.
“Secondo le proposte Confsal, una diversa distribuzione e allocazione delle risorse già rese disponibili potrà consentire di non operare riduzioni alla perequazione delle pensioni di entità media; evitare i tagli agli organici in particolare quelli del personale della Scuola; realizzare la detassazione piena dei salari fino a 9 euro.
Proporremo inoltre altri necessari miglioramenti, chiedendo a tal fine di rendere disponibili ulteriori risorse, anche attraverso una diversa road map degli incrementi di spesa per la difesa” - conclude Margiotta.