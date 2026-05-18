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Massa (Msc): "Crisi pesa tantissimo su turismo, incertezza impatta su consumatori"

18 maggio 2026 | 11.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La situazione di crisi internazionale certamente influisce sulle nostre attività come su quelle di tutte le industrie. Pesa tantissimo sul turismo, sia influendo sulle condizioni economiche, ma anche dal punto di vista della comunicazione la situazione di incertezza impatta tantissimo sulle scelte dei consumatori. Vale per le vacanze ma anche per altri settori". Lo ha detto Leonardo Massa, vice presidente Sud Europa Msc Cruise, rispondento alle domande di Maria Antonietta Spadorcia, vice direttore del Tg2, a Capri Talks, l'evento organizzato da Spin Factor nell'Isola Campana, parlando della situazione internazionale e del conflitto nel Golfo.

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crisi internazionale turismo incertezza consumatori
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