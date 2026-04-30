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Mazzi, 'Dl 1° maggio tutela e valorizza il turismo come settore centrale'

30 aprile 2026 | 11.16
Redazione Adnkronos
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“Esprimo soddisfazione per l’inserimento nel decreto-legge di misure concrete a sostegno del turismo, che testimoniano, ancora una volta, la grande attenzione che il Governo Meloni riserva al settore, riconoscendone la rilevanza strategica sul piano socioeconomico. Questi provvedimenti rappresentano un passo importante verso la stabilità e la crescita di un comparto centrale per il Paese, che richiede molta manodopera e presenta peculiarità di produttività non facilmente standardizzabili”.Queste le parole del Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi nel commentare il contenuto del decreto-legge 1° maggio, attualmente in esame presso il Consiglio dei ministri.

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In particolare, il testo prevede delle misure dirette a valorizzare le peculiarità proprie di alcuni settori economici, come il turismo, caratterizzati da elevata stagionalità e da variabilità dei ricavi. Gli interventi si sono concentrati sul meccanismo previsto in caso di mancato rinnovo dei contratti collettivi, stabilendo un adeguamento ancorato a indicatori economici settoriali individuati dalla contrattazione collettiva, e sul monitoraggio e la raccolta dei dati in materia di retribuzioni e di contrattazione collettiva, prevedendo che l’elaborazione avvenga con riferimento a settori economici omogenei.

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turismo decreto legge settore centrale stabilità crescita
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