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Mediobanca: 80 anni dalla fondazione - Melzi d'Eril, 'ha coniugato rigore e coraggio a beneficio economia italiana'

Bozzetto pubblicitario: Mediobanca, un ponte sicuro tra risparmio e investimenti - Fonte: Archivio Storico Mediobanca
Bozzetto pubblicitario: Mediobanca, un ponte sicuro tra risparmio e investimenti - Fonte: Archivio Storico Mediobanca
10 aprile 2026 | 13.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Celebrare gli ottant’anni dalla fondazione di Mediobanca significa riconoscere il contributo di un istituto che ha saputo coniugare rigore e coraggio a beneficio dell’economia italiana". Così Alessandro Melzi d’Eril, amministratore delegato di Mediobanca, su linkedin in occasione degli 80 anni dalla fondazione

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"La capacità di innovazione di Mediobanca segna la nostra storia così come il nostro futuro", sottolinea.

"Lo sviluppo delle nostre attività di business mette infatti al centro le competenze che l’istituto esprime fin dalla sua fondazione, in primis attraverso le persone: un capitale essenziale da valorizzare per offrire servizi all’avanguardia a imprese e famiglie, rafforzando il ruolo di Mediobanca nel sistema Paese", conclude.

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Mediobanca 80 anni economia italiana
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