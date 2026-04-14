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Meloni a Vinitaly, 'brava Giorgia': tra selfie e applausi 'maratona' di 4 ore

Meloni a Vinitaly, 'brava Giorgia': tra selfie e applausi 'maratona' di 4 ore
14 aprile 2026 | 17.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il Premier Giorgia Meloni ha compiuto oggi il suo tour a Vinitaly tra applausi, selfie e frasi incoraggianti 'Brava Giorgia', 'Viva Giorgia', che le sono stati rivolti dai visitatori e dagli espositori presenti alla fiera del vino, giunta quest'anno alla 58sima edizione. Meloni, giacca grigia di lana cotta, stivali e gonna neri, è rimasta nel quartiere fieristico per quattro ore, dalle 11 alle 15, girando per gli stand con una sola pausa di circa 45 minuti per il pranzo sempre in fiera. Dopo il punto stampa iniziale il Premier ha girato per i padiglioni visitando numerosi stand per portare il suo saluto agli imprenditori vitivinicoli, che stanno attraversando un momento difficile tra guerre e dazi. Meloni 'scortata' dai ministri dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida e del Turismo Gianmarco Mazzi, oltre che dal presidente di Veronafiere Federico Bricolo e dal presidente dell'Ice Matteo Zoppas è stata accolta anche dalle autorità locali: il presidente del Veneto Alberto Stefani, il sindaco di Verona Damiano Tommasi, il prefetto di Verona Demetrio Martino e il presidente del consiglio del Veneto Luca Zaia.

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Il lungo giro è iniziato con una prima tappa nello scenografico padiglione del ministero dell'Agricoltura, allestito all'ingresso principale, rappresentato da una grande bottiglia di vino-museo dove sono esposte sei statue antiche ispirate al mito di Bacco, cinque provenienti dagli Uffizi e una da palazzo Pitti. Meloni ha quindi visitato vari padiglioni, quelli delle regioni Lazio, Marche, Sardegna, Veneto, Trentino Alto Adige. Durante la sua visita si è incrociata anche con il vicepremier Matteo Salvini anche lui questa mattina arrivato in fiera e in giro per gli stand.

Meloni, sempre sorridente e disponibile ai selfie, si è concessa solo una pausa al ristorante 'Eccellenza Piemonte' dove ha pranzato con il suo staff, i ministri Lollobrigida e Mazzi, il presidente di Ice Matteo Zoppas, il presidente del Piemonte, Alberto Cirio che ha fatto gli onori di casa e, tra gli altri, l'imprenditore del food Joe Bastianich. Il presidente del Consiglio ha concluso il giro, sotto la pioggia, dopo pranzo, entrando poi al padiglione del Trentino Alto Adige dove si è intrattenuta con alcuni imprenditori del settore. (di Cristina Armeni)

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Meloni Vinitaly premier Verona Vino
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