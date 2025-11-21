Mercati, Reichlin (London Business School): "Contesto geopolitico molto complesso"

"Il contesto geopolitico è molto complesso e questo porta a un mercato globale segmentato. Non è chiaro esattamente quale sarà il modello del futuro ma sicuramente c'è molta incertezza. I rischi legati all'export per un Paese come l'Italia riguardano soprattutto le tariffe". Così Lucrezia Reichlin, professoressa della London Business School, intervenuta al primo "Forum della distribuzione moderna 2025. Il retail nell'economia del Paese: mercati, tecnologia e società", organizzato a Milano da Federdistribuzione - Le aziende della distribuzione moderna.