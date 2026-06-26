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Milano, al Pirellone convegno 'Lombardia-Taiwan'

Convegno 'Lombardia-Taiwan'
Convegno 'Lombardia-Taiwan'
26 giugno 2026 | 12.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il convegno “Lombardia-Taiwan” è andato in scena al Pirellone di Milano: un incontro costruttivo e un primo “ponte” per approfondire le opportunità economiche tra due territori così lontani, ma vicini per molti aspetti. Lombardia e Taiwan hanno finalizzato opportunità tecnologiche, economiche e culturali e come queste possono svilupparsi tra queste due realtà. Un incontro promosso dal Presidente della IV Commissione Attività Produttive Marcello Ventura in collaborazione con il coordinatore dell’intergruppo d’amicizia Lombardia-Taiwan, Ivan Rota.

“Lo scorso settembre abbiamo fatto visita a Taipei con una delegazione di consiglieri regionali – ha raccontato Ventura -, rimanendo molto colpiti da come, sebbene la distanza geografica con questo Paese asiatico sia notevole, possiamo contare su diversi punti di contatto. Con questa consapevolezza abbiamo avviato un proficuo rapporto di confronto e collaborazione con questo partner, per noi strategico”.

“Proprio per rafforzare il rapporto con Taipei, abbiamo voluto dar vita a un intergruppo d’amicizia Lombardia-Taiwan – ha aggiunto Rota – A riprova del costruttivo percorso intrapreso, oggi abbiamo avuto l’onore di ospitare in Sala Pirelli i rappresentanti di diverse realtà imprenditoriali taiwanesi, a confronto con aziende lombarde e diverse associazioni di categoria. ‘L’oggi è frutto del passato e seme del futuro’ il convegno è stato utile per preparare il terreno, ora a tutti noi il compito di coltivarlo nell’interesse dell’economia lombarda”.

Al convegno dal titolo “Lombardia-Taiwan: non solo tecnologia ma opportunità economiche e scambio culturale” erano presenti un centinaio di persone, tra cui una trentina di aziende taiwanesi molto interessate a confrontarsi con gli imprenditori lombardi e ascoltare gli interventi dei rappresentanti di Confindustria, CNA, Confcooperative, Confartigianato, AICE, Fondazione LGH.

Tra gli ospiti il ministro degli Affari Esteri di Taiwan Lin Cha-Lung, il Presidente del Consiglio Regionale Federico Romani, il direttore dell’Ufficio di Rappresentanza di Taipei a Milano Riccardo Tsan Nan Lin, il Sottosegretario alle Relazioni Internazionali Raffaele Cattaneo e la dottoressa Maria Rosa Marchetti della D.G. Sviluppo economico, che hanno preso la parola durante l’incontro, portando il loro saluto. Il tutto poi si è replicato nel corso della cena di gala al Principe di Savoia, con la presenza di istituzioni, imprenditori e giornalisti.

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Lombardia Taiwan opportunità economiche sviluppo tecnologico scambio culturale
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