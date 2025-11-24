circle x black
Milano-Cortina 2026: Santandrea (Coca-Cola), 'occasione per riflettere su valori olimpici di inclusione, rispetto e unità'

24 novembre 2025 | 13.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Oltre a essere l'evento sportivo più importante e più seguito al mondo, i Giochi Olimpici sono l'occasione per riflettere sul ruolo dello sport nella società moderna, soprattutto in relazione ai valori olimpici di inclusione, rispetto e unità. Questo ci dà l'opportunità di far sì che questi valori ricadano nel mondo di tutti i giorni". Sono le parole di Luca Santandrea, general manager Olympic and Paralympic Winter Games Milano Cortina 2026 di Coca-Cola, intervenuto nel capoluogo lombardo in occasione dell'evento organizzato dall'azienda per presentare le iniziative legate al viaggio della Fiamma Olimpica, con cui ci si prepara alle attesissime Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. In un percorso fatto di emozioni, musica e sport lungo 63 giorni, il simbolo dei Giochi toccherà 60 città coinvolgendo le comunità locali in una festa collettiva in vista della più importante manifestazione mondiale dedicata agli sport invernali.

