Milano Cortina, la Fiamma Olimpica arriva alla bioraffineria Enilive di Gela

Condividere con il territorio l'emozione del passaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026, per ribadire insieme i valori dello sport e del lavoro di gruppo. C'è anche questo nella scelta di Eni di far fare tappa alla Fiamma Olimpica all'interno dello stabilimento della bioraffineria Enilive di Gela. A fare da padrone di casa il presidente Luca Alburno, che ha ribadito l'importanza della connessione tra l'azienda e il territorio nel quale opera da 60 anni e ha sottolineato con orgoglio non solo che le torce Essential sono costituite prevalentemente da materiali riciclati, ma anche che il Bio GPL che le alimenta è prodotto proprio nell'impianto di Gela.