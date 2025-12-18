circle x black
Cerca nel sito
 

Milano Cortina, la Fiamma Olimpica arriva alla bioraffineria Enilive di Gela

18 dicembre 2025 | 08.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Condividere con il territorio l'emozione del passaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026, per ribadire insieme i valori dello sport e del lavoro di gruppo. C'è anche questo nella scelta di Eni di far fare tappa alla Fiamma Olimpica all'interno dello stabilimento della bioraffineria Enilive di Gela. A fare da padrone di casa il presidente Luca Alburno, che ha ribadito l'importanza della connessione tra l'azienda e il territorio nel quale opera da 60 anni e ha sottolineato con orgoglio non solo che le torce Essential sono costituite prevalentemente da materiali riciclati, ma anche che il Bio GPL che le alimenta è prodotto proprio nell'impianto di Gela. 

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Askatasuna, perquisizioni nel centro sociale di Torino: la videonews
News to go
Imprese, crescono digitale green ed energia: giù manifattura e commercio
News to go
Ue, salta lo stop ai motori termici dal 2035
News to go
Manovra in Aula al Senato il 22 dicembre
Meteo, perturbazione atlantica sull'Italia: le previsioni - Video
News to go
Quanto costa dormire in hotel in Italia: lo studio
News to go
Torna la lebbra in Europa, casi in Romania e Croazia
Flaminia sarebbe pronta al debutto: il primo volo all'Olimpico per la sfida tra Lazio e Cremonese - Video
News to go
Bankitalia: nel 2024 spesa gestione conti correnti tradizionali sale a 101,1 euro
Manovra, Schlein: "A rischio lo Stato sociale, aumentano solo spese militari" - Video
News to go
Sciopero aerei mercoledì 17 dicembre: stop di quattro ore e possibili disagi
Ucraina, Meloni al vertice di Berlino: "Mi aspetto passi avanti" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza