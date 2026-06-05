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Sempre più Paperoni, mai così tanti: in Europa dominano Lussemburgo e Germania

Aumenta il numero di milionari in tutto il mondo, la loro ricchezza totale è cresciuta dell'8,7%

Soldi - Ipa/Fotogramma
Soldi - Ipa/Fotogramma
05 giugno 2026 | 07.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Cresce il numero di milionari. In un mondo sempre più instabile e insicuro, la crescita dei 'Paperoni' sembra essere una delle poche certezze. Anche nel 2025 infatti, secondo uno studio pubblicato da Capgemini, il numero di milionari a livello globale e la loro ricchezza hanno continuato a crescere, raggiungendo nuovi record, trainati dalla solida performance dei mercati azionari e dal calo dell'inflazione. La società di consulenza definisce gli individui facoltosi come coloro che possiedono più di un milione di dollari in attività investibili, esclusa la residenza principale. Il loro numero è cresciuto del 7,9% a 25,3 milioni lo scorso anno, quasi 2 milioni in più rispetto alle previsioni per il 2024, secondo il "World Wealth Report" di Capgemini.

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La loro ricchezza totale è aumentata dell'8,7% a 98.300 miliardi di dollari, un livello record e il maggiore incremento annuale dal 2018. "I mercati azionari, trainati dai guadagni legati all'intelligenza artificiale, sono stati il principale motore di creazione di ricchezza per gli individui con un patrimonio elevato in cinque delle sei principali regioni geografiche esaminate", ha affermato Capgemini.

E "la ricchezza degli individui con un patrimonio elevato rimane altamente concentrata: l'1% di essi detiene il 34,8% di questa ricchezza". Nel 2025, nonostante i dazi decisi dall'Ammini, gli indici di Wall Street sono stati sostenuti dai tagli dei tassi della Fed e dall'entusiasmo per l'intelligenza artificiale, registrando aumenti tra il 13% e il 20%. In Europa, gli investitori hanno approfittato del boom delle aziende del settore della difesa e del massiccio piano di investimenti pubblici promosso dal governo tedesco.

La crescita più significativa del numero di milionari (9,4%) si è registrata nella regione Asia-Pacifico, trainata dal settore dei semiconduttori, con Giappone e Cina in testa. In Nord America, il loro numero è aumentato del 9,1%, grazie agli Stati Uniti, che hanno registrato il maggior numero di nuovi milionari in termini assoluti (+736.000, pari al 9,2%, raggiungendo quota 8,7 milioni).

Dopo un calo nel 2024, l'Europa ha visto un aumento del 6,5% del numero di milionari. Lussemburgo (+13,5%) e Germania (+11,1%) hanno guidato la crescita, ben davanti alla Francia (+2,7%). Anche Africa (+4,1%) e America Latina (+0,3%) hanno registrato aumenti, mentre il Medio Oriente è stata l'unica regione a subire un calo (-1,4%), penalizzata in particolare dal calo dei prezzi del petrolio. Per quanto riguarda la popolazione ultra-ricca, ovvero coloro che possiedono almeno 30 milioni di dollari di patrimonio, il numero è cresciuto del 9,4%, raggiungendo circa 250.000 persone. La loro ricchezza è aumentata del 9,7%. Lo studio ha coinvolto 6.510 individui facoltosi nelle Americhe, in Europa, nella regione Asia-Pacifico e in Medio Oriente nel mese di gennaio.

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