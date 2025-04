Mobilità, Baldelli: "Regione Marche puntare molto sulle ferrovie"

"Sulle ferrovie bisogna puntare molto perché le ferrovie non sono il passato, ma il futuro. Vogliamo ricostruire i territori interni proprio attraverso le infrastrutture, in particolare quelle ferroviarie. Per questo motivo nelle prossime settimane la Regione Marche approverà il piano strategico delle infrastrutture che vede nell’anello ferroviario e nel potenziamento delle ferrovie uno dei principi cardine per il rilancio non solo dei territori interni, ma di tutta l’economia del Centro Italia". Lo ha detto Francesco Baldelli, assessore alle infrastrutture e lavori pubblici di Regione Marche intervenendo a Fabriano alla presentazione del completamento degli interventi di rigenerazione di una coppia di automotrici ALn668. La loro alimentazione è stata trasformata da gasolio a BioGNL, nell’ambito di un progetto finalizzato alla valorizzazione in chiave green del materiale rotabile del Gruppo FS Italiane da destinare al turismo ferroviario.

"Le automotrici diesel vengono oggi trasformate da Fondazione Ferrovie dello Stato, con Hitachi Rail e Snam, in mezzi ad emissione quasi zero di anidride carbonica - continua Baldelli - Questo significa che le ferrovie sono lo strumento di trasporto più sostenibile che esista. Regione Marche ha un accordo con Fondazione Ferrovie dello Stato e collaboriamo con Rete Ferroviaria Italiana per la riattivazione di queste linee che un tempo sono state erroneamente definite morte. Se la ferrovia si usa nel modo giusto diventa uno straordinario volano e moltiplicatore economico per i nostri territori. I territori interni non si rilanciano con le mancette, ma con le infrastrutture, in modo particolare il treno".