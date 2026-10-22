Mobilità: Di Pasquale (Tua), 'per incentivare utilizzo trasporto pubblico necessarie corsie protette'

"Per incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico i fattori sono molteplici, sia endogeni, quindi riconducibili a ciò che viene fatto all'interno dell'azienda, sia esogeni, legati al sistema complessivo. Fondamentalmente, il fattore determinante è la corsia dedicata, la corsia protetta. Si tratta quindi di un fattore esterno, che dimostra come il trasporto pubblico debba essere considerato un sistema in cui collaborano le aziende, l'amministrazione comunale, la Regione, gli enti proprietari e tutti gli attori coinvolti. Bisogna iniziare a ripensare le aziende come piattaforme in grado di promuovere la mobilità, offrendo la possibilità di vivere tutta l'esperienza di viaggio all'interno di un unico ecosistema integrato". Lo spiega Maxmilian Di Pasquale, Direttore Generale Tua Spa, durante la 20esima edizione del Convegno Nazionale Asstra, in programma il 21 e 22 ottobre al Parco dei Principi Grand Hotel Roma, dal titolo "Mobilità di valore, valore alla mobilità".