Mobilità, Gibelli (Asstra): 'Legare il costo dei carburanti alle tariffe per continuità del servizio'

"Abbiamo avanzato delle proposte, tra cui quella di legare in maniera coerente il costo dei carburanti alle tariffe perché consente di continuare a fornire un servizio come quello previsto dai contratti". Andrea Gibelli, presidente Asstra, si esprime così riguardo all'aumento dei costi energetici e delle risorse destinate al trasporto pubblico locale. La sua dichiarazione è stata raccolta durante la 20esima edizione del Convegno Nazionale dell'Associazione trasporti al Parco dei Principi Grand Hotel Roma.