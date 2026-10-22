Mobilità, Gualtieri (Asstra): 'mancano 800 mln per coprire gli aumenti legati all'inflazione'

"Se parliamo di urgenza,abbiamo un problema economico e finanziario molto importante anche collegato alla situazione di contesto cioè quella inflattiva dei costi dei carburanti e quindi di contesto internazionale. Questo tema si unisce al fatto che come settore siamo in attesa di 1 miliardo e 250mila euro di erogazioni per impegni già assunti. Stiamo attendendo il pagamento di quanto ci è dovuto e auspichiamo che il federalismo fiscale, la cui applicazione è prevista da gennaio 2027, non crei situazioni critiche per le risorse del settore e per gli equilibri territoriali nel Paese". Così Giuseppina Gualtieri, vicepresidente di Asstra e amministratore delegato TPER, in occasione della 20esima edizione del Convegno Nazionale Asstra, in programma il 21 e 22 ottobre al Parco dei Principi Grand Hotel Roma, dal titolo "Mobilità di valore, valore alla mobilità".