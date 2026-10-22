"Sabato ci sono stati atti politici e sediziosi organizzati da gruppi organizzati dell'ultrasinistra che mirano a far cadere la Repubblica". L'accusa parte dal presidente francese Emmanuel Macron, che si è pronunciato al termine del consiglio di sicurezza all'Eliseo con i rappresentanti dei servizi di intelligence.

"È evidente che ci sono state carenze nella previsione ed elementi di sorpresa sabato scorso", ha affermato Macron. "Anche la magistratura è al lavoro e mobilitata", ha aggiunto, facendo riferimento a "diverse migliaia di fermi di polizia" e a "diverse centinaia di persone incarcerate".

Parlando di quanto accaduto sabato, degli "atti di gruppi organizzati dell'ultrasinistra che mirano a far cadere la Repubblica", Macron ha detto poi che "questo è ciò che viene rivendicato da questi ultimi, con un'estrema pericolosità, una grandissima violenza e una pianificazione". "E accanto a ciò - ha continuato parlando delle violenze compiute - ci sono atti di delinquenza nei confronti dei quali dobbiamo avere la massima fermezza, ma che non sono della stessa natura".

I cortei di sabato

Il 24 ottobre, i cortei promossi da persone "che non hanno alcuna legittimità" saranno vietati "ovunque sia possibile", ha scandito il presidente francese. Le manifestazioni organizzate dai sindacati, invece, saranno gestite dai prefetti, che proporranno "percorsi alternativi" al fine di tutelare i centri cittadini, le attività commerciali e gli edifici pubblici.

"La raccomandazione generale è che non vi siano manifestazioni nei prossimi giorni. Per quanto riguarda le organizzazioni sindacali che intendono continuare a manifestare, i prefetti proporranno percorsi alternativi. Quando invece non si tratta di organizzazioni sindacali, ovunque sia possibile, le manifestazioni verranno vietate", ha detto il capo dello Stato

Macron ha spiegato che Sébastien Lecornu riunirà lunedì "le organizzazioni dei liceali, degli studenti, del corpo docente, dei sindacati, dei datori di lavoro, gli enti territoriali e i parlamentari, affinché il dialogo e il lavoro proseguano in merito alle richieste e alle rivendicazioni legittime".