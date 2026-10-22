Mobilità, Pettinelli (Avm): 'Favorire l'innovazione tecnologica nei servizi di trasporto pubblico'

"Dobbiamo mantenere il nostro focus sul trasporto pubblico locale e sul perseguimento del pubblico interesse all'interno del trasporto pubblico locale. L'approccio della tecnologia nell'ambito della gestione dei servizi ormai è una certezza, è un dato di fatto. Come può essere gestito? Può essere gestito con il sistema delle gare, favorendo l'approccio tecnologico con la concorrenza". Lo afferma Paolo Pettinelli, presidente di Azienda Veneziana della Mobilità, in occasione della 20esima edizione del Convegno Nazionale Asstra, in programma il 21 e 22 ottobre al Parco dei Principi Grand Hotel Roma, dal titolo "Mobilità di valore, valore alla mobilità".