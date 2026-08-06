circle x black
Cerca nel sito
 

Monaco (Autostrade Alto Adriatico): "Eccellenze del territorio a Gonars, vetrina per 1 milione di visitatori"

"Corner dedicato a prodotti a marchio 'Io sono Friuli Venezia Giulia' è un test, ma siamo pronti a replicare l’iniziativa in altri contesti"

Marco Monaco - (Foto Adnkronos)
Marco Monaco - (Foto Adnkronos)
06 agosto 2026 | 13.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Crediamo che il nostro ruolo sia di attore dello sviluppo del territorio. Pertanto, ci è sembrato doveroso promuovere campioni del territorio, come questi, nel settore dell'enogastronomia e dell'agroalimentare, anche in una vetrina particolare, perché in un'area di servizio come quella di Gonars, dove ci troviamo, transitano più di un milione di visitatori ogni anno. Si tratta, quindi, di una vetrina con un milione di potenziali clienti e uno spazio da mettere a disposizione delle imprese per farle conoscere, per aumentare le loro vendite e per promuovere indirettamente anche il territorio”. Lo afferma Marco Monaco, presidente di Autostrade Alto Adriatico, intervenendo oggi a Gonars, in provincia di Udine, all’inaugurazione del corner dedicato ai prodotti che aderiscono al marchio 'Io sono Friuli Venezia Giulia' presso l’area di servizio di Gonars Nord.

“Vorremmo replicare questa iniziativa in altri contesti, sempre in accordo con la Regione Friuli Venezia Giulia, che ci sostiene. Questo progetto è un test per noi: ne stiamo sperimentando la portata e l’importanza e dopo averne verificato i risultati, faremo tutte le valutazioni del caso per poter procedere in modo rapido con altre realtà”, conclude Monaco.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
enogastronomia agroalimentare Io sono Friuli Venezia Giulia
Vedi anche
'Codice' su Rai1, Barbara Carfagna: "L'Europa può essere sovrana senza controllare le tecnologie?"
Ancora acquisti sui mercati dopo dato su lavoro Usa peggiore di attese, a Milano Mps in evidenza, giù Stellantis - Video
Angelo Bonelli in spiaggia con l'ombrellone...ma è il Po in secca - Video
Carburanti annacquati, Corradini (Gdf): "A Roma sequestrate 10,5 tonnellate" - Video
Carburanti annacquati, Apruzzese (Adm): "Un campione su 10 risulta adulterato, fenomeno in crescita" - Video
Jovanotti e la sua band rendono omaggio al 'Maestrone' Guccini - Video
Wwf a difesa delle tartarughe marine, in Sicilia primato di deposizioni - Video
Mercati più cauti: Milano supera i 54mila punti, rally di Banco Bpm dopo apertura a fusione con CA Italia - Video
Vannacci celebra Guccini e canta "L'avvelenata" - Video
Con il sax immerso nelle acque del Po, l'esibizione jazz da brivido di Frankye Laforgue - Video
Un pennuto con le zampe azzurre fosforescenti, sembra Ai ma è la natura - Video
Conte ricorda Guccini: "Cantautore che ci ha fatto pensare, non solo emozionare" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza