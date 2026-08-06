Monaco (Autostrade Alto Adriatico): "Eccellenze del territorio a Gonars, vetrina per 1 milione di visitatori"

"Corner dedicato a prodotti a marchio 'Io sono Friuli Venezia Giulia' è un test, ma siamo pronti a replicare l’iniziativa in altri contesti"

“Crediamo che il nostro ruolo sia di attore dello sviluppo del territorio. Pertanto, ci è sembrato doveroso promuovere campioni del territorio, come questi, nel settore dell'enogastronomia e dell'agroalimentare, anche in una vetrina particolare, perché in un'area di servizio come quella di Gonars, dove ci troviamo, transitano più di un milione di visitatori ogni anno. Si tratta, quindi, di una vetrina con un milione di potenziali clienti e uno spazio da mettere a disposizione delle imprese per farle conoscere, per aumentare le loro vendite e per promuovere indirettamente anche il territorio”. Lo afferma Marco Monaco, presidente di Autostrade Alto Adriatico, intervenendo oggi a Gonars, in provincia di Udine, all’inaugurazione del corner dedicato ai prodotti che aderiscono al marchio 'Io sono Friuli Venezia Giulia' presso l’area di servizio di Gonars Nord.

“Vorremmo replicare questa iniziativa in altri contesti, sempre in accordo con la Regione Friuli Venezia Giulia, che ci sostiene. Questo progetto è un test per noi: ne stiamo sperimentando la portata e l’importanza e dopo averne verificato i risultati, faremo tutte le valutazioni del caso per poter procedere in modo rapido con altre realtà”, conclude Monaco.