Monti (Banco dell'energia), 'assistenza e azioni concrete a supporto di chi è in povertà energetica'

17 dicembre 2025 | 15.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Oggi abbiamo assistito a una presentazione aggiornata dei dati da parte di Oipe della povertà energetica e, purtroppo, gli indicatori sono in aumento, seppur lieve: oltre il 9% delle famiglie italiane è in una situazione di povertà energetica. Il nostro impegno, in tal senso, si traduce in attività di assistenza a chi non può pagare le bollette, ma soprattutto facciamo degli interventi concreti: abbiamo installato cinque comunità energetiche solidali e abbiamo installato il primo centro di raffrescamento a Milano lo scorso anno. Adesso abbiamo un nuovo progetto per installare cinque nuovi centri di raffrescamento nel resto d'Italia, per dare un sollievo alle persone che non possono permettersi un impianto di raffrescamento in casa propria, quindi soprattutto gli anziani". Lo ha detto Nicola Monti, vicepresidente Fondazione Banco dell'energia e amministratore delegato di Edison, in occasione del seminario "La povertà energetica in Italia", ospitato da Arera e  promosso da Oipe - Osservatorio Italiano sulla Povertà Energetica  e Fondazione Banco dell'energia a Milano.

