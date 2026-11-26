"L'impatto dell'intelligenza artificiale pervade e caratterizza tutti i nostri programmi formativi. Riteniamo che la corporate education debba occuparsi di questo tema in modo originale e intelligente: da una parte, crediamo che le competenze tecniche vadano presidiate perché garantiscono la profondità di pensiero che consente di leggere, interpretare e analizzare criticamente i dati provenienti dalle tecnologie digitali e dall'intelligenza artificiale, al fine di prendere decisioni responsabili". Sono le parole di Marco Morbidelli, Ceo Angelini Academy, in occasione della quarta edizione, intitolata 'Digitale, la trasformazione accelera', dell'Adnkronos Q&A dedicato all'intelligenza artificiale, in svolgimento a Palazzo dell'Informazione a Roma.