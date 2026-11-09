Morti in bici +3,6% nel 2026, Fiab lancia l'allarme sicurezza stradale e Vision Zero

Grande preoccupazione per l’andamento delle vittime tra chi si muove in bicicletta. Se, infatti, nel 2025 i decessi tra i pedoni sono diminuiti del 10,9% rispetto all’anno precedente, quelli tra le persone in bici sono aumentati del 20%, con un incremento del 50% per gli utilizzatori di bicicletta elettrica. Le prime rilevazioni Asaps relative al periodo gennaio-ottobre 2026 segnalano inoltre una nuova crescita dei decessi, pari al +3,5% tra i pedoni e al +3,6% tra chi era in bici: dati che, in concomitanza con la Giornata Mondiale delle Vittime sulla Strada, richiamano l’urgenza di garantire maggiore protezione agli utenti più vulnerabili, esposti alle conseguenze più gravi in caso di collisione con un veicolo a motore. Sono proprio questi numeri a confermare, per Fiab - Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, la necessità di cambiare radicalmente prospettiva.

Dal flash mob “Fermi tutti” alle pedalate commemorative, fino all’adesione al “Codice Fuori Strada”, promosso da Rime (Rete Italiana Mobilità Equa) di cui Fiab fa parte, e al presidio a Torino dove convergeranno le associazioni locali di Piemonte e Valle D’Aosta: in vista della Giornata, domenica 15 novembre, la Federazione promuove una serie di iniziative in tutta Italia e richiama l’attenzione sulla Vision Zero. Nato in Svezia nel 1997, questo approccio punta al raggiungimento di zero persone morte e ferite a causa di collisioni stradali: un obiettivo che risulta ancora più ambizioso di quello europeo, che consiste nel dimezzare entro il 2030 le vittime della strada rispetto al 2019. Purtroppo, però, anche quest’ultimo appare un miraggio.

Secondo le elaborazioni Fiab, per raggiungerlo, sarebbe necessario salvare 1.281 vite umane nel prossimo quinquennio, con un calo medio annuo dell’11,2%, oltre il doppio di quello registrato nel 2025, che si ferma al 5,3%. Il quadro complessivo, infatti, è ancora critico. Lo scorso anno, a fronte di una diminuzione delle vittime, scontri stradali e feriti sono aumentati rispettivamente del 2,2% e dell’1,7%, mentre le stime relative ai primi dieci mesi del 2026 indicano un incremento dell’8% dei sinistri con lesioni. La Federazione invita quindi a non fermarsi alla commemorazione, ma a fare il punto sui risultati raggiunti e sulla distanza che ancora separa dai traguardi prefissati.

“L’obiettivo di azzerare le vittime richiede infatti un sistema capace di prevenire le collisioni, e, soprattutto, di evitare che gli errori umani abbiano conseguenze fatali. Per farlo è necessario agire su più fronti: rafforzare i controlli e contrastare comportamenti pericolosi come l’eccesso di velocità e la guida distratta; introdurre norme che attribuiscano maggiori responsabilità a chi conduce i mezzi potenzialmente più pericolosi; progettare strade e infrastrutture sicure per chi si muove a piedi e in bici, con attenzione alle intersezioni e ai percorsi dedicati. Un utile supporto viene anche dalle nuove tecnologie di sicurezza dei veicoli, che possono contribuire a prevenire gli scontri o quantomeno a limitarne gli effetti”, osserva Massimo Gaspardo Moro, coordinatore Centro Studi Fiab, aggiungendo che “sul piano normativo resta molto da fare: il nuovo Codice della Strada, in discussione in Parlamento, presenta alcune criticità rispetto alla tutela degli utenti più vulnerabili. In particolare, alcune disposizioni rischiano di trasferire proprio su pedoni e ciclisti l'onere della propria sicurezza, anziché rafforzare le misure di prevenzione e protezione. Su questi aspetti Fiab ha avanzato proposte migliorative. Dalla recente conferenza stampa promossa da Rime alla Camera dei Deputati è emersa la volontà di chiedere al Parlamento di sospendere l'iter del provvedimento e riaprire il confronto sui punti più critici, a partire da quelli che rischiano di compromettere la sicurezza di chi si muove a piedi e in bicicletta”.

Il cambiamento passa, infine, dalle iniziative sui territori, dalla capacità delle comunità locali di fare rete e portare all’attenzione delle istituzioni la necessità di ripensare gli spazi urbani, mettendo al centro le persone e la loro incolumità. In questa direzione si inserisce la mobilitazione promossa da Fiab e dalle sue associazioni locali in vista del 15 novembre. Tra le iniziative organizzate ci sono gli appuntamenti a Torino, Milano, Roma, Brescia, Bologna, Firenze, Bari e Napoli con attività di sensibilizzazione, momenti commemorativi e occasioni di partecipazione pubblica per richiamare l’attenzione sulla sicurezza stradale e sulla necessità di interventi concreti. Il calendario completo è consultabile sul portale Rime.