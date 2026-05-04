Motor Valley: Cavedagna (FdI) sfida De Pascale sul divieto auto 2035

Il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale, se davvero vuole fare qualcosa per la Motor Valley della sua terra, dovrebbe convincere la "sinistra europea", e gli eurodeputati del Pd, a lavorare insieme a quelli di Fratelli d'Italia per bloccare il regolamento che di fatto ancora impone l'abbandono del motore a scoppio entro il 2035. Lo dichiara l'eurodeputato di Fdi Stefano Cavedagna, in una nota.

Per Cavedgana, "è veramente ridicolo che Michele De Pascale e il Pd vengano a fare lezioni sulla crisi del settore dell’automobile, quando sono stati loro del Pd e i Verdi, in Europa, a distruggere l’intero settore, imponendo l’obbligo delle auto elettriche dal 2035 ancora dal mandato scorso. Le politiche ideologiche del Green Deal stanno distruggendo tutta la nostra filiera dell’auto ancora prima che entri in vigore il divieto del motore endotermico. Come sempre, creano i problemi e poi propongono soluzioni ai problemi che hanno creato".

"De Pascale - continua Cavedagna - vuole fare qualcosa di utile per la Motor Valley? Convinca tutta la sinistra europea a sostenere la posizione di Fratelli d’Italia, di Ecr e del governo Meloni in Europa, bloccando quell’odioso e dannoso regolamento che impone il solo utilizzo delle auto elettriche dal 2035. Se vogliamo una vera neutralità tecnologica servono motori endotermici sempre più sostenibili, biocarburanti ed investimento su tecnologie ibride. Questa uscita è un tentativo maldestro e anche grottesco di tirare in mezzo il governo, quando la responsabilità è tutta della sinistra", conclude.