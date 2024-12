Mps, avviso relativo a rimborso di interessi e altri oneri

"La Banca Monte dei Paschi di Siena, anche richiamando e facendo seguito ai precedenti "Avvisi relativi a rimborso di interessi e altri oneri” pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data 29.10.2020 e 29.12.2020, dei quali il presente Avviso costituisce reiterazione e rinnovo, informa che, nell’ambito delle proprie scelte gestionali - improntate alla trasparenza delle operazioni e dei servizi svolti e alla correttezza delle relazioni con la clientela - con riferimento a tutti i propri clienti i cui rapporti sono stati oggetto di cessione in blocco ai sottoindicati cessionari (di seguito, i “Clienti Interessati”): A1. Aporti S.r.l. in data 23/12/2019 come da Avviso in Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 7 del 16-01-2020; A2. Artemide Spv S.r.l. in data 28/12/2018 come da Avviso in Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 1 del 3-1-2019; A3. Duomo Spv S.r.l. in data 28/12/2018 come da Avviso in Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 11 del 26-01-2019; A4. Epicuro SPV S.r.l. in data 29/12/2015 come da Avviso in Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 2 del 05-01-2016; A5. Ifis Npl S.p.A. in data 28/12/2018 come da Avviso in Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 7 del 17-1-2019; A6. Illimity Bank S.p.A. in data 29/07/2019 come da Avviso in Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 108 del 14-09-2019; A7. Salaria Spv S.r.l. in data 23/09/2019 come da Avviso in Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 115 del 01-10-2019; A8. Siena NPL 2018 S.r.l. in data 20/12/2017 come da Avviso in Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 151 del 23-12-2017, nonché a tutti i propri clienti i cui rapporti sono stati oggetto di scissione e/o cessione in blocco ai sottoindicati cessionari: B1. Alicudi Spv S.r.l. in data 4/8/22 come da Avviso in Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n.128 del 03-11-2022; B2. Amco - Asset Management Company S.p.A. in data 1/12/2020 come da Avviso in Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 151 del 29- 12-2020; B3. Amco - Asset Management Company S.p.A in data 4/8/2022 come da Avviso in Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 137 del 24-11-2022; B4. Illimity Bank S.p.A in data 4/8/2022 come da Avviso in Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 132 del 12-11-2022 ha deliberato di restituire ai Clienti Interessati, a titolo di rimborso di interessi o altri oneri come di seguito dettagliato e per le ragioni descritte, somme individuate per ciascun singolo nominativo". E' quanto si legge in un avviso di Monte dei Paschi di Siena pubblicato sul 'Sole 24 Ore'.

"Dette somme sono a disposizione degli aventi diritto presso le casse della Banca: a. Interessi per mancato aggiornamento di alcuni parametri riferiti a finanziamenti a tasso variabile di clientela Corporate: somme ricomprese tra 5,25 e 3.985,90 euro. Aventi diritto e periodo di riferimento del rimborso: titolari dei contratti di finanziamento a tasso variabile, interessati dal mancato aggiornamento dei parametri, in essere da marzo 2009 a giugno 2019; b. Interessi per mancato aggiornamento di alcuni parametri di riferimento per il conteggio del tasso riferiti a finanziamenti a tasso variabile di clientela Retail: somme ricomprese tra 0,04 e 31,61 euro. Aventi diritto e periodo di riferimento del rimborso: titolari dei contratti di finanziamento a tasso variabile, interessati dal mancato aggiornamento dei parametri, in essere dal 15/03/2017 al 31/01/2018; c. Commissione di Istruttoria Veloce (Civ) addebitata a causa di sconfinamenti sul conto corrente generati dalla non corretta imputazione della data di disponibilità sul movimento di addebito in conto corrente per assegni insoluti: somme ricomprese tra 1,15 e 1.040,00 euro. Aventi diritto e periodo di riferimento del rimborso: titolari di rapporto di conto corrente con addebito della Civ maturata nel periodo compreso tra il 2012 e giugno 2019, a seguito di movimenti in addebito del conto per assegni risultati insoluti; d. Commissione di Istruttoria Veloce (Civ) addebitata a causa di sconfinamenti sul conto corrente generati da talune operazioni effettuate con carte di credito o prestiti al consumo (ex Consum.it): somme ricomprese tra 1,10 e 460,00 euro. Aventi diritto e periodo di riferimento del rimborso: titolari di conto corrente con addebiti di Civ per le ragioni sopra indicate nel periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2017; e. Spese di liquidazione e di tenuta conto, contrattualmente non previste, per estinzione di conti a pacchetto: somme ricomprese tra 5,18 e 401,95 euro. Aventi diritto e periodo di riferimento del rimborso: titolari di conti corrente a pacchetto che hanno chiesto e non ottenuto nei termini di contratto la chiusura del conto nel periodo dal 01/02/2015 al 31/08/2016; f. Interessi per il mancato rispetto del periodo minimo di preavviso (due mesi) per l’esercizio del diritto di recesso a seguito di interventi di modifica unilaterale con giustificato motivo “peggioramento del merito creditizio”: somme ricomprese tra 1,08 e 13.016,76 euro. Aventi diritto e periodo di riferimento del rimborso: destinatari di comunicazioni di modifica unilaterale dei tassi di interesse per peggioramento del merito creditizio nel periodo maggio 2016 e novembre 2016".

"G. Interessi per l’erronea applicazione di tassi minimi, in origine non previsti e non contrattualizzati, a seguito di valori assunti dai parametri di riferimento dei tassi scesi a zero o divenuti negativi: somme ricomprese tra 1,01 e 31.983,22 euro. Aventi diritto e periodo di riferimento del rimborso: clienti con applicazione di interessi debitori dal 01/10/2014 al 31/03/2016 per rapporti di conto corrente, apertura di credito in conto, anticipi ed altri finanziamenti; h. Oneri applicati ai conti per la gestione degli anticipi (Fant): somme ricomprese tra 6,30 e 495,26 euro. Aventi diritto e periodo di riferimento del rimborso: titolari di conti per la gestione degli anticipi (Fant) che hanno pagato oneri dal 01/01/2016 al 30/09/2018; i. Commissione di Istruttoria Veloce (Civ) in caso di mancata esenzione di talune causali di addebito: somme ricomprese tra 1,10 e 6.800,00 euro. Aventi diritto e periodo di riferimento del rimborso: titolari di conto corrente con addebiti di Civ in presenza di talune causali di addebito ritenute da esentare, dal 01/10/2012 al 30/09/2019; j. Oneri applicati ai conti per la registrazione degli effetti (Eff): somme ricomprese tra 28,12 e 410,60 euro. Aventi diritto e periodo di riferimento del rimborso: titolari di conto per la gestione degli effetti, con addebiti di oneri dal 01/01/2016 al 31/12/2019; k. Oneri del conto nei casi in cui, a seguito di richiesta di estinzione del rapporto di conto corrente, non sia stato rispettato il termine contrattuale di “preavviso di estinzione”: somme ricomprese tra 1,75 e 5.719,59 euro. Aventi diritto e periodo di riferimento del rimborso: titolari di conti correnti posti in preavviso di estinzione nell’anno 2019; l. Interessi del conto nei casi in cui a seguito di addebito di assegno bancario e/o circolare insoluto la data valuta applicata corrispondeva alla data solare del versamento e non alla valuta assegnata al versamento stesso: somme ricomprese tra 1,01 e 1.687,44 euro. Aventi diritto e periodo di riferimento del rimborso: titolari di conti correnti con addebiti di assegni bancari e/o circolari insoluti nel periodo compreso tra il 2012 e giugno 2020; m. Interessi per il mancato rispetto del periodo minimo di preavviso (due mesi) per l’esercizio del diritto di recesso a seguito di interventi di modifica unilaterale con giustificato motivo “peggioramento del merito creditizio”: somme ricomprese tra 2,07 e 2.083,48 euro. Aventi diritto e periodo di riferimento del rimborso: destinatari di comunicazioni di modifica unilaterale dei tassi di interesse per peggioramento del merito creditizio con decorrenza 20/04/2018 e 07/02/2019".

"N. Commissione di Istruttoria Veloce (Civ) in caso di mancata esenzione di talune causali di addebito ed errati addebiti: somme ricomprese tra 4,33 euro e 824,00 euro. Aventi diritto e periodo di riferimento del rimborso: titolari di conto corrente con addebiti di Civ in presenza di talune causali di addebito ritenute da esentare, dal quarto trimestre 2012 al primo trimestre 2020; o. Azzeramento, per taluni rapporti, del canone aggiuntivo della carta di credito Mps One Gold: somma pari a 41,25 euro. Aventi diritto e periodo di riferimento del rimborso: clienti possessori del conto corrente Mps One, relativamente al canone aggiuntivo della carta di credito Mps One Gold inclusa nel set di base applicato nel periodo ottobre 2015 – ottobre 2020; p. Riconoscimento delle penali in caso di ritardo nell’esecuzione del trasferimento dei servizi di pagamento connessi al rapporto di conto di pagamento: somma pari a 158,38 euro. Aventi diritto e periodo di riferimento del rimborso: titolari di servizi di pagamento connessi al rapporto di conto di pagamento con ritardo nel trasferimento degli stessi, dal 13/06/2017 al 31/10/2019; q. Errata imputazione della penale di estinzione anticipata su prodotti di finanziamento rateali: somme ricomprese tra 1,93 e 464,26 euro. Aventi diritto e periodo di riferimento del rimborso: titolari di contratti di Mutuo e Credito Speciale, interessati dall’errata applicazione della penale di estinzione anticipata nel periodo dal 1° giugno 2011 al 22 luglio 2022; r. Interessi ordinari e/o interessi di mora a fronte di revisioni procedurali e metodologiche in materia antiusura: somme ricomprese tra 0,08 e 1.251,81 euro. Aventi diritto e periodo di riferimento del rimborso: titolari di contratti di Mutuo, interessati dalla ri-certificazione dei presidi antiusura, in essere dal 1/4/2017 al 31/12/2021; s. Errata imputazione della penale di estinzione anticipata su Prestiti Personali e Prestiti Finalizzati ex-Consum.it: somme ricomprese tra 1,12 e 101,13 euro. Aventi diritto e periodo di riferimento del rimborso: titolari di Prestiti Personali e Prestiti Finalizzati “ex-Consum.it” interessati dall’errata applicazione della penale di estinzione anticipata, nel periodo compreso tra il 1° giugno 2011 e il 31 dicembre 2021.; t. Anomalia riepilogo delle spese su Sof annuali 2022 e anomalia rappresentazione condizioni su Sof Canone carta di debito per conti estinti nel mese di giugno 2023: somme ricomprese tra 2,00 e 37,40 euro. Aventi diritto e periodo di riferimento del rimborso: titolari di Conti Correnti attivi al 31.12.2022 e di Conti Correnti estinti nel mese di giugno 2023".

"Tutti i soggetti interessati, che ritengano di trovarsi in una o più delle situazioni sopra descritte, potranno verificare se hanno diritto ai rimborsi e quindi ottenere conferma della titolarità del rimborso e indicazioni sulle modalità di corresponsione della somma, attraverso il seguente canale di contatto: tramite telefono, chiamando il numero verde 800 811189 e fornendo l’indicazione dei propri estremi anagrafici e fiscali. Nel caso in cui il nominativo del soggetto interessato dovesse risultare, secondo i dati emergenti dalle liste in possesso della Banca, titolare del diritto al rimborso, la Banca provvederà a comunicargli le modalità di corresponsione delle somme dovute", si legge ancora nell'avviso relativo a rimborso di interessi e altri oneri.