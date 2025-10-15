Mulino Bianco: Prampolini (Wwf), 'insieme a Barilla per agricoltura rigenerativa

"Wwf e Barilla da sette anni hanno intrapreso un percorso estremamente impegnativo legato all'agricoltura rigenerativa che oggi è l'unica vera soluzione per contrastare il cambiamento climatico e tutelare la biodiversità". Così, Alessandra Prampolini, direttrice generale di Wwf Italia, all'evento organizzato da Mulino Bianco al Ministero delle Imprese e del Made in Italy in occasione del 50esimo anniversario di Mulino Bianco celebrato con una mostra ospitata a Roma presso l'atrio della sede del Mimit in Palazzo Piacentini.