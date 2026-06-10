Nasce Fondazione Lmdv, una piattaforma per formazione, lavoro, abitare e cultura

Nasce Fondazione Lmdv, costituita su iniziativa di Leonardo Maria Del Vecchio per dare continuità e struttura a un percorso filantropico maturato negli anni attraverso iniziative promosse in prima persona, collaborazioni con organizzazioni del Terzo Settore e progetti orientati a inclusione, salute, formazione e nuove generazioni. La Fondazione rappresenta il passaggio da un impegno personale e diretto a una piattaforma progettuale stabile, capace di ideare, sviluppare e sostenere interventi concreti e replicabili. La Fondazione opera nei campi della formazione, dell’accesso al lavoro, dell’abitare sociale, della cultura e dello sviluppo delle comunità, con l’obiettivo di costruire opportunità e rafforzare percorsi di autonomia, dignità e partecipazione.

Questo percorso si è consolidato anche attraverso il coinvolgimento di Del Vecchio in Next Generation Unicef Italia, community under 45 impegnata a sostenere i diritti dei bambini mediante nuove forme di fundraising, networking e attivazione, e al sostegno a iniziative per l’infanzia e lo sviluppo educativo, anche a livello internazionale. Anche l’esperienza come Presidente della Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia ha rafforzato una convinzione: salute, istruzione, lavoro e inclusione non sono ambiti separati, ma parti di una stessa possibilità di crescita. Fondazione Lmdv nasce quindi non come punto di partenza, ma come evoluzione naturale di un impegno già avviato: un soggetto autonomo che intende mettere metodo, governance e capacità realizzativa al servizio di bisogni concreti, senza sostituirsi alle istituzioni o al Terzo Settore, ma lavorando insieme a loro.

"Ho sentito il bisogno di dare una casa, una struttura e una continuità a un percorso che negli anni è cresciuto attraverso incontri, responsabilità e progetti concreti. La filantropia non può limitarsi all’erogazione di risorse: deve costruire alleanze, ascoltare i territori e creare condizioni perché le persone possano avere autonomia e prospettiva. Fondazione Lmdv nasce per questo: trasformare un impegno personale in una piattaforma capace di generare opportunità, autonomia e futuro”, sottolinea Leonardo Maria Del Vecchio, fondatore e Presidente di Fondazione Lmdv.

La visione della Fondazione trova una prima applicazione in quattro progetti già avviati o in fase di sviluppo, che raccontano il metodo scelto: partire da bisogni reali, costruire partnership solide, attivare competenze diverse e lavorare su modelli capaci di durare nel tempo.

Finalmente Casa! è sviluppato con la Comunità di Sant’Egidio e prevede il recupero di un’ex area industriale a Tor Sapienza, nella periferia est di Roma, per realizzare un modello di co-housing sociale destinato ad anziani soli e famiglie giunte in Italia attraverso i corridoi umanitari. Il progetto interpreta la casa non come semplice risposta abitativa, ma come luogo di relazione, autonomia, integrazione e riscatto. Mastri 4.0 nasce attorno al valore del mestiere come strumento di dignità, emancipazione e identità personale e professionale. Il progetto punta a favorire l’inserimento lavorativo di persone in condizioni di fragilità attraverso percorsi di formazione, accompagnamento e accesso al mondo produttivo.

Ad Agordo, la Fondazione sostiene l’ammodernamento e lo sviluppo del nuovo polo infanzia 0-6, un intervento che va oltre la dimensione infrastrutturale e contribuisce alla costruzione di un modello virtuoso di collaborazione pubblico-privato nei servizi educativi e nella crescita delle comunità. A Pietrasanta, è in fase di sviluppo un progetto dedicato a un nuovo hub culturale concepito come infrastruttura sociale contemporanea: uno spazio aperto, accessibile e intergenerazionale capace di integrare cultura, aggregazione e servizi per il territorio. Al centro dell’azione della Fondazione c'è è una convinzione: le grandi sfide sociali richiedono oggi nuovi modelli di collaborazione e una logica di welfare mix, capace di mettere in relazione istituzioni, imprese, Terzo Settore e comunità territoriali. Per questo Fondazione Lmdv intende operare non solo come soggetto erogatore, ma come promotore e aggregatore di progettualità in grado di trasformare risorse e competenze in impatto sociale duraturo.